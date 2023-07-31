|
Gündem

İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayii cinayetine ilişkin iddiaları çürüttü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından sosyal medyada paylaşılan “Türkler, Suriyeli bakkalı katletti” iddialarının gerçeği yansıtmadığı tarafların Türk olduğu bildirildi.

16:15 . 31/07/2023 Pazartesi
Diğer
Tekel bayiisi baskınında çarpıtılan haberler tek tek çürütüldü.

Tekel bayiisi baskınında çarpıtılan haberler tek tek çürütüldü.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay Türkiye'yi dehşete düşürdü.



3 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayın ardından şüphelilerden Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.


Bir diğer yandan çalışmalar devam ederken gözaltı sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.


Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olan bir kişi yakalandı.


“Türkler, Suriyeli bakkalı katletti”

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kişi ve kurum tarafından paylaşıldı.


Arapça yayın yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan haberlerde, “Türkler, Suriyeli bakkalı katletti” iddiasına yer verildi.



"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Bunun ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Arapça yayım yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Türkler, Suriyeli bakkalı katletti” iddiası doğru değildir. İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayiine yapılan silahlı saldırı olayında, taraflar Türk vatandaşıdır.

Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı
Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı

Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce arandı. Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıdı. Ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.


#Esenyurt
#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık öğretim kayıt işlemleri için heyecanlı bekleyiş! AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?