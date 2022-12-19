İlk kruvaziyer gemisi Ordu'ya demir attı: Hayaldi gerçek oldu

Karadeniz'in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir atılım sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan Ordu, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor.

ROTAYA ORDU’NUN EKLENMESİ SAĞLANDI

Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul’u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı görüşmelerle rotasına Ordu’yu da ekledi. Yüzlerce yolcusu ile gezisine devam eden Astoria Grande sabahın erken saatlerinde Ünye’ye ulaştı. İlk kez yaşanan bu an için Ünye Limanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

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'İMKANSIZI BAŞARDIK'

Ünye Limanı’nda gerçekleşen karşılama töreninde konuşan Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada, Ordu’nun tarihi günlerinden bir tanesini daha yaşadığını söyledi. Kruvaziyer turizminin Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu’muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada olan Astoria Grande dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Ama biz imkânsızı başardık ve böyle bir imkânsızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile birlikte Ünye’miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu. Ünye Belediyemizin de bu çalışmalarda katkısı çok büyük. Bir kış günü aralık ayında bir ilki, Ordu’da çok güzel bir turizm başlattık. Karadeniz’in güzelliğini bundan sonra deniz turizm ile kruvaziyer turizmi ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hem bir kültür hareketi hem turizm hem bir ticari hareket hem de aynı zaman da tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak” dedi.

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'ORDU’YU DÖRT MEVSİM YAŞAYIN'

Ünye Limanı’nın her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Güler, “Ünye Limanı’mız ro-ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken yakında başlayacak olan konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yepyeni bir faaliyetler dizisi ile ‘3 ay değil 12 ay Ordu, Ordu’yu dört mevsim yaşayın’ sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bugün bizim mutluluğumuzun sınırı yok. Ordu’muzun güzelliklerini tüm dünya bu vesile ile görmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.