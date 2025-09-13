Yeni Şafak
İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: İki yıla kadar hapsi isteniyor

19:5013/09/2025, Cumartesi
AA
İmamoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'hakaret' davasına yönelik iddianame kabul edildi.
İstanbul'da 26 Ekim 2024’te fuar alanında yaşanan tartışma nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalırken yargılama Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

"Sen bayağı çirkinsin"

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

İmamoğlu'nun iki yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.



