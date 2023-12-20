CHP Parti Meclisi’ndeki destekçileriyle Ankara’da sık sık bir araya gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak PM’deki muhaliflerle ofisinde buluştu. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, PM’deki destekçilerine “İmamoğlu, partinin genleriyle oynuyor, buna müsaade etmeyece-ğinizden eminim” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun İstanbul sermayesiyle olan ilişkisinden de şikayetçi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarihinde görmediği ölçekte bir savrulmaya, ortayolculuğa, oportünizme kaymasından endişe duyuyor. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu için “Partiyi belediyeler üzerinden sermaye sınıfına teslim etmeye hazırlanıyor” dediği de kulislere yansıdı.
Ekrem İmamoğlu.
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1 saat önce