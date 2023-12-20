CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sayılı gün geçirdiği İstanbul'da yerine getirmediği vaatler için yeni bahane buldu. İmamoğlu seçim öncesi verdiği ve tutmadığı sözler için "ülkemizi sarsan deprem gündemi ne yazık ki bu dönemde bizim dönemimize denk geldi" ifadelerini kullandı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi gençlere ücretsiz ulaşım, toplu taşımada indirim ve sorunsuz bir İstanbul vaat etmişti. İstanbullular son dört yılda toplu taşıma araçları başta olmak üzere sık sık arızalarla karşılaştı.