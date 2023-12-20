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İmamoğlu partinin genleriyle oynuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de giderek artan etkisi, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminden düşmüyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:01 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP Parti Meclisi’ndeki destekçileriyle Ankara’da sık sık bir araya gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak PM’deki muhaliflerle ofisinde buluştu. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, PM’deki destekçilerine “İmamoğlu, partinin genleriyle oynuyor, buna müsaade etmeyece-ğinizden eminim” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun İstanbul sermayesiyle olan ilişkisinden de şikayetçi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarihinde görmediği ölçekte bir savrulmaya, ortayolculuğa, oportünizme kaymasından endişe duyuyor. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu için “Partiyi belediyeler üzerinden sermaye sınıfına teslim etmeye hazırlanıyor” dediği de kulislere yansıdı.




#siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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