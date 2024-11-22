Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmamoğlu'ndan Almanya misillemesi

İmamoğlu'ndan Almanya misillemesi

Uğur Duyan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava bugün görülecek. Dava günü Almanya'ya gidecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun misilleme içerisinde olduğu iddia edildi. Genel Başkan Özgür Özel'in de destek için dava günü Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun davası Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nde görülecek. İmamoğlu'nun Almanya'ya gitmesi ise 14 Aralık 2022'de aynı ülkede bulunan Kılıçdaroğlu'na karşı misilleme olarak yorumlandı.


KUMPAS OLARAK NİTELENDİ

Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2022'te Almanya'ya düzenlediği ziyaretini Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten açılan davada verilen karar nedeniyle yarıda kesmişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise aynın günün akşamında, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saraçhane'de miting düzenlemişti. O günlerde 6'lı Masa içesinde yer alan önemli isimlerden biri ise Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "O gün yargı kararının çıkacağını İmamoğlu ve Meral Akşener biliyordu. Hatta İmamoğlu'na yakın çok yakın bir hukukçu 13 Aralık'ta (2022) Kılıçdaroğlu'nu yanlış yönlendirdi. Asla ama asla mahkemenin bu yönde kararının çıkmayacağını söyledi. Ancak mahkemeden bu kararın çıkacağını İmamoğlu ve Akşener biliyordu. Hatta Akşener, İYİ Parti teşkilatlarına sabahın köründe 14 Aralık sabahı saat 04.00'te mesaj atarak, Saraçhane'ye çağırdı. Bunu biz o dönem de kumpas olarak tanımladık" dedi.


#politika
#Ekrem İmamoğlu
#Almanya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...