İmamoğlu'ndan Almanya misillemesi

Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2022'te Almanya'ya düzenlediği ziyaretini Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten açılan davada verilen karar nedeniyle yarıda kesmişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise aynın günün akşamında, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saraçhane'de miting düzenlemişti. O günlerde 6'lı Masa içesinde yer alan önemli isimlerden biri ise Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "O gün yargı kararının çıkacağını İmamoğlu ve Meral Akşener biliyordu. Hatta İmamoğlu'na yakın çok yakın bir hukukçu 13 Aralık'ta (2022) Kılıçdaroğlu'nu yanlış yönlendirdi. Asla ama asla mahkemenin bu yönde kararının çıkmayacağını söyledi. Ancak mahkemeden bu kararın çıkacağını İmamoğlu ve Akşener biliyordu. Hatta Akşener, İYİ Parti teşkilatlarına sabahın köründe 14 Aralık sabahı saat 04.00'te mesaj atarak, Saraçhane'ye çağırdı. Bunu biz o dönem de kumpas olarak tanımladık" dedi.