İnsan Hakları Günü'nde on binler Gazze'ye destek için yürüdü: Mücadelemiz hem Filistin hem de kendi vatanımız için

“Amerika ve İsrail, önce Müslümanları Gazze’den çıkarmayı, sonra da Türkiye'yi bölmeyi hedefliyor. Amerika’da işgal edilmiş bir ülkedir. ABD'yi Siyonistler yönetiyor. ABD halkı yürüyün. Yönetimlerinizi Siyonistlerden temizleyin. Biz bu mücadeleyi hem Filistin için hem de kendi ülkemiz için veriyoruz