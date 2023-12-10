İnsan Hakları Günü'nde on binler Gazze'ye destek için yürüdü: Mücadelemiz hem Filistin hem de kendi vatanımız için

İki ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırım yapan işgalci İsrail, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yürüyüş eylemleri ile protesto edildi.
Eylemlere katılan on binlerce kişi, Filistin’e destek mesajı verdi.
İstanbul’daki yürüyüş saat 14.00’te Beyazıt Meydanı’ndan başladı. Ayasofya Camii Meydanı’na kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca “Katil İsrail Filistin’den Defol, Katil İsrail İşbirlikçi Amerika, Filistin Halkı Yalnız Değildir” gibi sloganlar attı, tekbirler getirdi.
Yürüyüşün sonunda Ayasofya Camii Meydanı’na ulaşan kalabalık, alana sığmadı. Binlerce kişi de eylemi Divan Yolu Caddesi’nden takip etti.
“Mücadelemiz hem Filistin, hem de kendi vatanımız için”
Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından kürsüye gelen İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, İsrail’in Filistin’de büyük zulümler işlediğini belirtti Yıldırım,
“Amerika ve İsrail, önce Müslümanları Gazze’den çıkarmayı, sonra da Türkiye'yi bölmeyi hedefliyor. Amerika’da işgal edilmiş bir ülkedir. ABD'yi Siyonistler yönetiyor. ABD halkı yürüyün. Yönetimlerinizi Siyonistlerden temizleyin. Biz bu mücadeleyi hem Filistin için hem de kendi ülkemiz için veriyoruz
” dedi.
“Mısır Refah Sınır Kapısı’nı açmalı”
Gazze’ye günde 700 ile bin TIR arasında insani yardımın girmesini gerektiğini belirten Yıldırım,
“Ancak şu ana kadar günde ortalama yalnızca 40 TIR’lık insani yardım girdi. Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı açmalı. Mısır kapıları açmıyor
” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’a da çağrı yapan Yıldırım,
“Neden Ceyhan Boru Hattı’ndan İsrail uçaklarına yakıt gidiyor? Şu ana kadar 1 milyon varilden fazla yakıt gitti. Azerbaycan bu yanlıştan dönmeli.”
dedi.
“Türkiye’deki Yahudi cemaatinin neden hiç sesi çıkmıyor?”
Bülent Yıldırım, İsrail ordusunda görevli hahambaşının İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara tecavüz edebilecekleri yönünde yayınladığı fetvayı hatırlattı. Yıldırım,
“Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki hahambaşılardan bu fetvaya karşı fetva bekliyoruz. Burada Ortodoks Yahudiler var. Bizimle beraber İsrail'e tepki gösteriyorlar. Türkiye'deki Yahudi cemaatinin fikrini merak ediyorum. Neden hiç sesleri çıkmıyor? Bizimle beraber işgalcileri protesto etmelerini istiyoruz”
şeklinde konuştu.
“Halkımız Amerika’yı Türkiye’de istemiyor”
Amerika’nın dünyanın birçok ülkesinde 800 üssünün olduğunu hatırlatan Yıldırım,
“Orta Doğu’da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan zulümlerin arkasında Amerika var. Halkımız Amerika’yı Türkiye’de istemiyor
” dedi.
Eylemde, Rahmet Derneği Genel Başkanı Necmettin Irmak ve İstanbul Platformu’ndan Muhammed Fesih Kaya da konuşma yaptı.
Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.