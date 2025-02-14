Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Irak'ta Türkçe için tarihi adım: Selahaddin kentinde resmi dil ilan edildi

Irak'ta Türkçe için tarihi adım: Selahaddin kentinde resmi dil ilan edildi

09:3814/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Selahaddin kentindeki Türkçe tabelalar
Selahaddin kentindeki Türkçe tabelalar

Irak’ın nüfusu 1 milyonu aşan Selahaddin kentinde önemli bir dil kararı alındı. Kent yönetimi, Türkçeyi resmi diller arasına ekleyerek, bölgedeki kültürel ve tarihi bağları güçlendirme yönünde adım attı. Bu karar, özellikle Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı bölgede, anadil kullanımı ve eğitim alanında yeni düzenlemeler getirebilir.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ta Kerkük ve Musul'un ardından Selahaddin şehrinde de yeni bir gelişme yaşandı.


Irak'ın Selahaddin kentinde
'Türkçe', r
esmi yazışmalarda üçüncü dil olarak kabul edildi.

Haberi, Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil es-Sumeydei ile Valilik duyurdu.



Tüm devlet kurumlarında geçerli


Selahaddin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


İlimizdeki tüm devlet kurumlarında Türkçe kullanılacak.


Türkçe Kerkük'te de resmi dil olmuştu


Irak Bakanlar Kurulu, Kerkük'te devlet dairelerinde sadece Arapça ve Kürtçe kullanılmasını yönünde bir karar alarak Kerkük'te skandal bir karar almıştı.



Türkçenin Kerkük'te yasaklanmasının ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü ve Irak yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.


Böylelikle Mart 2023'te Kerkük'te Türkmence resmi yazışma dili olarak kabul edildi.




#Irak
#Selahaddin
#Türkçe
#resmi dil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR personel alımı ekranını aktif etti: 79.000 ilan listede paylaşıldı! 81 ilde temizlik görevlisi, şoför, güvenlik...