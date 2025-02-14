Irak'ta Türkçe için tarihi adım: Selahaddin kentinde resmi dil ilan edildi

Irak’ın nüfusu 1 milyonu aşan Selahaddin kentinde önemli bir dil kararı alındı. Kent yönetimi, Türkçeyi resmi diller arasına ekleyerek, bölgedeki kültürel ve tarihi bağları güçlendirme yönünde adım attı. Bu karar, özellikle Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı bölgede, anadil kullanımı ve eğitim alanında yeni düzenlemeler getirebilir.
Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ta Kerkük ve Musul'un ardından Selahaddin şehrinde de yeni bir gelişme yaşandı.
Haberi, Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil es-Sumeydei ile Valilik duyurdu.
Tüm devlet kurumlarında geçerli
Selahaddin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimizdeki tüm devlet kurumlarında Türkçe kullanılacak.
Türkçe Kerkük'te de resmi dil olmuştu
Irak Bakanlar Kurulu, Kerkük'te devlet dairelerinde sadece Arapça ve Kürtçe kullanılmasını yönünde bir karar alarak Kerkük'te skandal bir karar almıştı.
Türkçenin Kerkük'te yasaklanmasının ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü ve Irak yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.
Böylelikle Mart 2023'te Kerkük'te Türkmence resmi yazışma dili olarak kabul edildi.