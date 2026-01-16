İş yerinde ikinci kattan asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysun K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Aysun K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.