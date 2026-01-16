Yeni Şafak
Kayseri'de 1.5 yaşındaki engelli bebek evinde ölü bulundu

Kayseri’de 1.5 yaşındaki engelli bebek evinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu E.H bebek hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu E.H bebek hayatını kaybetti

Kayseri'de 2 katlı evin bodrum katındaki aile engelli bebeği yatağında hareketsiz bulmasının ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri’de yabancı uyruklu 1.5 yaşındaki engelli E.H. isimli erkek bebek, evindeki yatağında ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak’taki 2 katlı evin bodrum katında oturan E.H. isimli erkek bebeği yatağında hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu E.H.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.H.’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




