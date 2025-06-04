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İşçiye aylık ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının kapsamı genişletildi

İşçiye aylık ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının kapsamı genişletildi

10:214/06/2025, Çarşamba
AA
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Gazeteci çalıştıran işverenlerin, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda "işçi" tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az 3 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeme yükümlülüğü bulunacak.
Gazeteci çalıştıran işverenlerin, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda "işçi" tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az 3 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeme yükümlülüğü bulunacak.

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, işçilere o ay içinde yapacakları ödemelerin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, işçilere aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla ödeyecek.


"Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, 5953 sayılı Kanun'a tabi olarak Türkiye genelinde en az 3 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.

Gazeteci çalıştıran işverenlerin, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda "işçi" tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az 3 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeme yükümlülüğü bulunacak.


Deniz İş Kanunu'na tabi olarak Türkiye genelinde en az 3 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecek.

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ödemelerin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.


Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.


Yapılan değişiklikle, "en az 5 gazeteci", "en az 5 gemi adamı" ve "en az 5 işçi" şeklinde uygulanan yönetmelik maddelerinin kapsamı genişletilmiş oldu.

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