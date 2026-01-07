Yeni Şafak
İşkence ve darp uyguladılar

ABD ordusunun New York’a kaçırdığı Venezuela lideri Maduro ve eşi Cilia Flores tutuldukları cezaevinde darbedildi. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Flores, ilk duruşmaya alnı bandajlı ve sağ göz çevresi morluk içinde katıldı. Flores’in avukatı Mark Donnelly, Flores’in kaburgalarında kırık ya da morarmalar olabileceğini, bu nedenle acil tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

11 Eylül sonrası kurduğu gizli işkence üslerinde yüzlerce masumu öldüren ABD'nin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e de benzer bir şiddet uyguladığı ortaya çıktı. ABD ordusunun düzenlediği saldırıyla New York’a kaçırılan Maduro ve eşi Cilia Flores mahkemeye çıkartılırken yansıyan görüntüleri gündemi sarstı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, operasyon sırasında yalnızca Flores’in değil, Maduro’nun da müdahaleye maruz kaldığı, her iki ismin de işkence ve darpla fiziksel olarak yaralandığı ortaya çıktı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Cilia Flores, New York’taki ilk duruşmaya alnı bandajlı ve sağ göz çevresi morluk içinde katıldı. Mahkeme salonuna girerken yürümekte zorlandığı, oturup kalkarken destek aldığı aktarıldı. Bu görüntüler kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu. Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkemede yaptığı açıklamada müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar yaşadığını” söyledi. Donnelly, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır darbe kaynaklı morarmalar olabileceğini, bu nedenle acil tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. CNN’in aktardığı bilgilere göre Nicolas Maduro da duruşma boyunca ayakta durmakta ve oturup kalkmakta güçlük çekti. Mahkeme salonunda fiziksel olarak gergin ve yorgun göründüğü ifade edildi.



