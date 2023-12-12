|
Gündem

İspanya'dan konferans çağrısı

Gazze’de yürütülen katliam karşısında Avrupa’da sesi çıkan bir kaç ülke arasında yer alan İspanya’nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze’de “Acil ateşkes ve kalıcı çözüm” taleplerini tekrarladı.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:08 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Albares
Albares

Gazze’de yürütülen katliam karşısında Avrupa’da sesi çıkan bir kaç ülke arasında yer alan İspanya’nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze’de “Acil ateşkes ve kalıcı çözüm” taleplerini tekrarladı. “Sivil halka yardımların sağlanmasının garanti edilmesi ve AB kurumlarının bölgeye yaptığı yardımların zamanında ulaşabilmesi için bir kez daha ateşkes talebimizi yineleyeceğiz” diyen Albares, “Uluslararası Barış Konferansı fikrini de tekrar masaya koyacağız çünkü bu şiddet sarmalını bir an önce durdurmakla kalmayıp sonrasını da düşünmeliyiz. Bu şiddetin ve tamamen kabul edilemez olan binlerce Filistinli sivilin ölümünün bir daha asla görülmemesi için neler yapabileceğimizi düşünmek zorundayız” dedi.




#İspanya
#Gazze
#Filistin
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk ev alacaklara kredi tablosu! 1.20 faizli düşük konut kredisi için başvuru şartları...