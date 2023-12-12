İspanya'dan konferans çağrısı

Gazze’de yürütülen katliam karşısında Avrupa’da sesi çıkan bir kaç ülke arasında yer alan İspanya’nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze’de “Acil ateşkes ve kalıcı çözüm” taleplerini tekrarladı. “Sivil halka yardımların sağlanmasının garanti edilmesi ve AB kurumlarının bölgeye yaptığı yardımların zamanında ulaşabilmesi için bir kez daha ateşkes talebimizi yineleyeceğiz” diyen Albares, “Uluslararası Barış Konferansı fikrini de tekrar masaya koyacağız çünkü bu şiddet sarmalını bir an önce durdurmakla kalmayıp sonrasını da düşünmeliyiz. Bu şiddetin ve tamamen kabul edilemez olan binlerce Filistinli sivilin ölümünün bir daha asla görülmemesi için neler yapabileceğimizi düşünmek zorundayız” dedi.