İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale: İsrail askerleri gemilere çıktı





İşgalci İsrail, Gazze'ye 69 mil kala Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı.

İlk müdahalenin filonun amiral gemisi Alma'ya yapıldığı bildirildi.

Alma gemisinin mürettebatının İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan soykırıma karşı vicdanın ortak sesi olarak ve İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırma amacıyla Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nda İsrail müdahalesi nedeniyle alarm verildi.

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada bir saat içerisinde İsrail ordusunun müdahalesinin beklendiği belirtilerek, "Güvertede alarm durumundayız. Tekneleri engellemek için 20 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor." denildi.





Teknelerdeki akitivistlerin can yeleklerini giyerek güvertelerde toplandığı aktarılırken, filonun 7 mil ilerisinde çok sayıda donanma gemisi olduğu ve teknelerin üzerinde çok sayıda drone olduğu da bildirildi.

Öte yandan filonun etrafında dört tane deniz mayını tespit edildiği de öğrenildi.

İsrail askerleri teknelere çıktı

Filodaki Alma, Sirius ve Adara gemilerine yönelik engelleme doğrulandı ve İsrail askerinin gemilere çıktığının teyit edildiği bildirildi.

Alma ve Sirius gemisi, Aşdod Limanı'na çekilmek üzere alıkonuldu.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.





Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan katılımcılar da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.





"Filoya acil uluslararası müdahale gerekiyor"

Küresel Sumud Filosu, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" dedi.

"Direniş göstermeyeceğiz"

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, asla direniş göstermeyeceklerini, sadece oldukları yerde duracaklarını bildirdi.

Çelik, sert bir müdahale olmaması durumunda İsrail donanmasının filoyu limana çekeceğini kaydetti.

Ersin Çelik, gemide karartma kararı alındığını ve tüm ışıkların söndürüldüğünü açıkladı.





"Bizi gözeten tek devlet Türkiye oldu"

TVNET canlı yayınına telefonla bağlanan Çelik, "İtalya, İspanya ve Yunanistan da bu filoyu sabote edecek bir seyre dönüştürdü. Destek verir gibi görünüp aslında bu filoyu durduracak siyasete dönüştü. Burada bizi İsrail kara sularına kadar 7/24 gözeten tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti idi. Havadan ve denizden her an bizi gözetlediler. Bunu gördüm biliyorum da. Ham yukarıdan hem denizde 7/24 nöbet tuttular. Görünmeleri gerektiği zaman göründüler. İtalya ile İspanya bunun propagandasını yaptılar." dedi.

Çelik, gökyüzünde yıldızlar kadar drone gördüklerini de aktardı.





"Yarım saat içerinde olası bir deniz ablukası olabilir"

Filonun amiral gemisi, filonun 3 mil ötesinde kimliği belirsiz 20'den fazla gemi tespit edildiğini belirterek, "Mevcut hızımızla, bu gemiler konum değiştirmezse yaklaşık 30 dakika içinde bulundukları noktaya ulaşacağız. Kimlikleri henüz doğrulanmadı; ancak bu gelişme, olası bir deniz ablukasına dair endişeleri artırıyor." açıklamasında bulundu.

İsrail donanmasından tehdit mesajı

İsrail donanması, radyodan tehdit mesajı yayınladı.

Filo'dan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IOF) akşam saatlerinde filoya 16. kanal üzerinden temas kurarak ablukayı delme girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu iddia ettiği, yardımların yalnızca kendi belirledikleri kanallar aracılığıyla ulaştırılabileceğini öne sürdüğü, aksi takdirde; gemilerinin zorla durdurulacağı, el konulacağı, filodaki aktivistler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdiği aktarıldı.

Ayrıca IOF'un 7 Ekim’e atıfla propaganda içerikli mesajlar paylaşarak psikolojik baskı kurmaya çalıştığı da belirtildi.





Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu tehditlere rağmen filomuzun kararlılığı tamdır. Gemilerimiz insani yardım misyonunu sürdürmektedir. Thiago şu anda frekanstan yanıt vererek misyonumuzun meşruiyetini ve uluslararası destek iradesini vurgulamaktadır.

Bizler sivil ve barışçıl bir filoyuz. Görevimiz, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukanın hukuksuzluğunu dünyaya duyurmaktır.

Dünya kamuoyunu bu tehdide karşı tanıklık etmeye ve sesini yükseltmeye çağırıyoruz."

"Rotamızı değiştirmeyeceğiz"

Öte yandan İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu'na rotasını İsrail'in Aşdod Limanı yönüne çevirmesini istedi, filo ise bunu reddederek rotalarını değiştirmeyeceklerini belirtti.





Ayrıntılar Geliyor...