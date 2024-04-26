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İsrailli Bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşım: Dışişlerinden sert tepki

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yaptığı skandal bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz'ın, "Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor." ifadeleriyle yaptığı hadsiz paylaşıma ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır." denildi.

Semih Bozkuş
20:27 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 20:52 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye, Siyonist Bakan Katz'ın hadsiz paylaşımına sert tepki göstererek, 'ciddiyetsiz' dedi.
Türkiye, Siyonist Bakan Katz'ın hadsiz paylaşımına sert tepki göstererek, 'ciddiyetsiz' dedi.

İşgalci Siyonist İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımına Türkiye Dışişleri Bakanlığından çok sert tepki gösterilerek, "Ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda yaptığı konuşma, terör devletinin Dışişleri Bakanı Katz'da hazımsızlığa neden oldu.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmada, binlerce Gazzeli masumun katili olan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u' olarak tanımlarken İsrail'in adım adım Kudüs'ü yok ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın sözleri Katz'ı kudurttu

Bu sözler üzerine rahatsız olan Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Katz paylaşımında, "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor. Erdoğan, sen

Diriliş ve Kuruluş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Dışişlerinden hadsiz sözlere sert tepki

Katz'ın hadsiz sözlerine ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert sözlerle tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Katz'ın sözlerinin 'ciddiyetsiz ve seviyesiz' olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."



#Dışişleri Bakanlığı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yisrael Katz
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