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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz'da gemi trafiğini çift yönlü askıya alarak geçici olarak durdurdu.

08:19 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.




#İstanbul Boğazı
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#sis
1 saat önce
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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