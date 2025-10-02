İstanbul D-100'de otomobil alev aldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda ilerleyen otomobilde çıktı. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı park etti. Otomobilin motor bölümünden kısa süre sonra da alevler yükseldi. Yangına diğer sürücülerin müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangına müdahale etti. Aracın motor bölümündeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.