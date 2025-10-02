Yeni Şafak
İstanbul D-100'de otomobil alev aldı

İstanbul D-100'de otomobil alev aldı

02:402/10/2025, Perşembe
DHA
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

İstanbul Avcılar D-100 yan yolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde hareket halindeki bir otomobil, motor bölümünden çıkan yangın sonucu hasar gördü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda ilerleyen otomobilde çıktı. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, hemen aracı park etti. Otomobilin motor bölümünden kısa süre sonra da alevler yükseldi. Yangına diğer sürücülerin müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangına müdahale etti. Aracın motor bölümündeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.



