Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi

İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi

10:371/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yeni yılda kredi desteklerinin yükseltileceği bildirildi.
Yeni yılda kredi desteklerinin yükseltileceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, "Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kentte 4 bin 45 çifte 606 milyon 750 bin lira faizsiz kredi verildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin, Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile 13 Mart'tan bu yana İstanbul'da 4 bin 45 çiftin, projeden faydalanarak yuva kurduğu belirtildi.

İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira, iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeyle faizsiz kredi verildiği aktarılan açıklamada,
"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik kredi desteği verilirken, evlilik öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri de sunuluyor"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla verilen kredi desteğinin 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için ise 200 bin liraya yükseltileceği kaydedildi.​​​​​​​



#Evlilik kredisi
#İstanbul Valiliği
#Aile Yılı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi: Evlilik kredi destek başvurusu şartları neler?