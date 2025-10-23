Yeni Şafak
İstanbul için uyarı geldi: Akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış bastıracak, tarih verildi

20:4423/10/2025, Perşembe
İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kente yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre
yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Rüzgarın İstanbul çevrelerinde pazartesi ve salı günleri güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada,
"Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
ifadelerine yer verildi.


