Batman’da sağanak heyelana neden oldu: Araçlar mahsur kaldı, yollar trafiğe kapandı

Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, 40’tan fazla köy ve mezra yolunda heyelana yol açtı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

1 /10 Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

2 /10 Etkili olan sağanak yağış, 40’ı aşkın köy ve mezra yollarında heyelana yol açtı.

3 /10 Heyelanın etkisiyle yamaçlardan kopan kayalar yollara sürüklendi, dereler taştı.

4 /10 Yollar trafiğe kapanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi.

5 /10 Ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının yanı sıra yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

6 /10

7 /10

8 /10

9 /10