İstanbul Kadıköy'de paniğe yol açan siren sesi: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla hazırlanan siren tertibatı, dün gece saatlerinde çaldı.

Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle sirenler çalmaya başladı.

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞA ÇIKTI

Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı.

Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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