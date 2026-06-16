İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık ve organize suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Fatih C. , Hasan C., Mustafa C., İlyas C., Ömer C., Ahmet Ebubekir C., Sinan K., Nurettin A., Hasan E. ve Mustafa G.’nin de bulunduğu şüphelilerin, organize şekilde kaçakçılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin yurtdışından konteyner, kargo, gemi ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla getirdikleri eşyaları, aldatıcı beyan ve işlemlerle gümrük vergilerinden kaçırarak ülkeye soktukları tespit edildi.

Ayrıca kozmetik ve oyuncak ürünlerinde TAREKS denetimlerini aşmak amacıyla GTİP numaralarında değişiklik yaptıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, "zula" olarak tabir edilen gizli bölmeler aracılığıyla elektronik sigara, tütün ve puro gibi ürünlerin de kaçak şekilde ülkeye sokulduğu belirlendi.

H.C.’nin, "oyuncak yapışkanlı tuval" ürünlerini GTİP değişikliği yaparak "ahşap çerçeve" olarak beyan ettiği, bu yöntemle 57 bin 120 ürünün gümrük denetiminden kaçırılmaya çalışıldığı ve söz konusu ürünlere el konulduğu öğrenildi.

Bir çalışanın kimyasal maddeden ölümünün kalp krizi olarak gösterildiği iddiası

Ayrıca H.C.’ye ait fabrikada yabancı uyruklu bir çalışanın, üretimde kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan iş güvenliği eksiklikleri sonucu hayatını kaybettiği, olayın "kalp krizi" olarak gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Aynı adreste düzensiz göçmenlere barınma ve çalışma imkanı sağlandığı, yapılan aramalarda çok sayıda düzensiz göçmenin tespit edildiği kaydedildi. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin’de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.







