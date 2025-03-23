Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmenin üzerine sosyal medyada, İBB'ye kayyum atandığı iddiaları yer almaya başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları yalanlayarak, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." dedi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından bazı sosyal medya hesaplarınca "İBB'ye kayyum atandığı" ileri sürüldü.
DMM, resmi X hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayarak, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." dedi.
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı” iddiası doğru değildir.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları sebebiyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır.
Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı Vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."