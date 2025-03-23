Bu gelişmenin ardından bazı sosyal medya hesaplarınca "İBB'ye kayyum atandığı" ileri sürüldü.

DMM, resmi X hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayarak, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." dedi.

DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları sebebiyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır.

Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı Vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir.