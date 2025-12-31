İstanbul'da 1 Ocak'ta bazı vapur seferleri yapılamayacak: İşte iptal olan seferler

İstanbul
İstanbul'da, 1 Ocak tarihinde Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın
04.00-12.00
saatleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatıyla Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının kapatılacağı belirtildi.
İptal olan seferler
Eyüpsultan-Üsküdar
hattında
Eyüpsultan
kalkışlı
10.30-11.30
Üsküdar-Eyüpsultan
hattında
Üsküdar
kalkışlı
10.30-11.30
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan
hattında
Kadıköy
kalkışlı
11.00
Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy
hattında
Eyüpsultan
kalkışlı
10.05
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan
hattında
Beşiktaş
kalkışlı
10.15-11.15
Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş
hattında
Eyüpsultan
kalkışlı
10.20-11.20
seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.
#vapur
#İstanbul
#İptal Seferler