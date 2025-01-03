İstanbul'da esrarengiz koku paniği: İki okul boşaltıldı

Büyükçekmece'de birkaç mahallede duyulan esrarengiz koku nedeniyle panik havası yaşandı.
İstanbul Büyükçekmece'de öğle saatlerinde yayılan koku nedeniyle panik havası yaşanırken iki okul tedbir amaçlı boşaltıldı. İnceleme yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı. Kokunun neden kaynaklandığının araştırıldığı bildirildi.
İstanbul'un
Büyükçekmece
ilçesinde öğle saatlerinden itibaren yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Koku nedeniyle iki okul tedbir amacıyla boşaltıldı.
Okulda ve devlet hastanesinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı.
Birkaç mahallede 'esrarengiz koku' paniği
Birkaç mahallede 'esrarengiz koku' paniği
Büyükçekmece'nin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle
Emlak Konut Anadolu Lisesi
ve
Mimar Sinan Ortaokulu
ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı.
Koku doğal gaz kaynaklı değil
Koku doğal gaz kaynaklı değil
İhbar üzerine gelen
İGDAŞ
ekipleri
Mimar Sinan Devlet Hastanesi
ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun
doğal gaz
kaynaklı olmadığı öğrenildi. Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.
"Burnumda yanma hissiyatı var"
"Burnumda yanma hissiyatı var"
Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "
Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var.
" dedi.
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