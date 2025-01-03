İstanbul'da esrarengiz koku paniği: İki okul boşaltıldı

Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "

Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var.