İstanbul’da 'ev sahibi' dehşeti: Sokak ortasında kiracısına bıçakla saldırdı Kağıthane’de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 09:23 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 09:31 İHA