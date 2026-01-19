Yeni Şafak
İstanbul'da kar yağışı trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 81

08:1519/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitledi.
Kar yağışı İstanbul'da trafiği kilitledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte megakentte trafik kilitlendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.


Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta

duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Vatandaşlar Eyüpsultan’da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü.




#istanbul
#trafik
#kar yağışı
