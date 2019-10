İstanbul Zincirlikuyu'da 'kasap et, koyun can derdinde' dedirten kaza: Yaralının değil aracının derdine düştü İstanbul’da 'kasap et, koyun can derdinde' dedirten kaza: Yaralının değil aracının derdine düştü İstanbul Zincirlikuyu'da aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması "yok artık" dedirtti.

Haber Merkezi 27 Ekim 2019, 14:00 Son Güncelleme: 27 Ekim 2019, 14:13 IHA