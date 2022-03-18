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İSTANBUL

İstanbul’da PKK’ya operasyon: Örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kentin 10 ayrı ilçesinde 15 farklı adreste yakalanan örgüt üyelerinin, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da PKK’ya operasyon: Örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalandı
İstanbul’da PKK’ya operasyon

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin faaliyetlerine ilişkin geniş çaplı yeni bir çalışma başlattı.
Sabah erken saatlerde İstanbul’un 10 ilçesinde 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgüte zorla para toplayan 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde kent genelinde faaliyet gösterdikleri saptanan şüphelilerin, örgütün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde eylem yaparak, PKK’nın dağ kadrosuna haraç topladıkları anlaşıldı. Geçmiş dönemlerde PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG saflarında da faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin, söz konusu terör örgütü adına faaliyetlerine devam ettikleri öğrenildi.

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