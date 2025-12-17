İstanbul'da polis uygulamasında 1062 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.