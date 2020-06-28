Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda sınava geç kalarak akraba kurbanı oldum dedi İşin aslı başka çıktı
EĞİTİM

İstanbul'da sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' dedi: İşin aslı başka çıktı

İstanbul'da sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' dedi: İşin aslı başka çıktı

İstanbul’da YKS’nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen gencin youtuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Gencin daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Görevliler tarafından yerden kaldırılarak içeri götürülen genç yapılan kontrolde sınava giriş belgesi yerine boş bir A-4 kağıdı olduğu görüldü.
Görevliler tarafından yerden kaldırılarak içeri götürülen genç yapılan kontrolde sınava giriş belgesi yerine boş bir A-4 kağıdı olduğu görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü’nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı.

Samsun'da polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
GÜNDEM
Samsun'da polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
  • Varlık’ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. “Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş” diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık’ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi.

Açıklamaların ardından Varlık’a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık’ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve “üniversiteye gitmeyin” dediği görüldü.

Maratonda ikinci gün: YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
GÜNDEM
Maratonda ikinci gün: YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Varlık’ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, “Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın” diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

Hastane yerine okula koştu: Sınav yolunda feci kaza
GÜNDEM
Hastane yerine okula koştu: Sınav yolunda feci kaza

Abone Ol Google News
AYT sona erdi

AYT sona erdi

Öğrenciler, YKS'nin ikinci oturumunda ter döktü.
Diyanet duyurdu: Yarın başlıyor

Diyanet duyurdu: Yarın başlıyor

İlk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.
Bir askerimiz şehit oldu

Bir askerimiz
şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma çıktı.
Avrupa'ya satılıyor

Avrupa'ya satılıyor

​Erzurum'da ceset torbaları üretiliyor.
Polis son <br>saniyede yetiştirdi

Polis son
saniyede yetiştirdi

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.
İstanbul'da endişelendiren görüntü

İstanbul'da endişelendiren görüntü

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.
Bir çöküşün hikayesi

Bir çöküşün hikayesi

​Eskişehirspor artık 2. Lig'de mücadele edecek.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.

​Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09.

Koyunları rahatlatıyor, yününden gelir elde ediliyor.

​Teknik direktörün sözleri kavganın fitilini ateşledi.

Soru kitapçığının fotoğrafını paylaşmıştı.

​Menemen Belediye Başkanı Aksoy'a soruşturma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.