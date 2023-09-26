İstanbul’da şüpheli kamyonetten 13’ü çocuk, 38 kaçak göçmen çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sultangazi ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde kamyonet kasasında 13’ü çocuk olmak üzere 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.