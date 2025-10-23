Yeni Şafak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı: Ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.
Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

İstanbul’da mesai bitimi ve okul çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaşırken, köprüler, ana arterler ve toplu ulaşım istasyonlarında ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

İstanbul'da, haftanın dördüncü mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette trafik durma noktasına gelirken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor.

Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.


