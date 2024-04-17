İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı 11 teröristin ismi örgütün sözde karargahındaki listeden çıktı

Listede yer alan ve sınır dışından kentte gelen 11 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmamak için İstanbul'da 8 ayrı ilçede yaşadığını tespit eden ekipler, zanlılardan birinin kendisini gazeteci olarak tanıttığını, diğerlerinin ise farklı sektörlerde esnaflık yaptığını belirledi.