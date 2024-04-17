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İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı 11 teröristin ismi örgütün sözde karargahındaki listeden çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan "Bozdoğan-26" operasyonları kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmaların detayına ulaşıldı. İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı 11 teröristin isminin, örgütün sözde karargahındaki listeden çıktığı öğrenildi.

14:23 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik “Bozdoğan-26” operasyonunun detaylarına ulaşıldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik “Bozdoğan-26” operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan "Bozdoğan-26" operasyonları kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmaların detayına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör örgütünün sözde karargahlarından birisine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen, örgüt mensuplarının adlarının olduğu değerlendirilen isim listesindeki kişilerin kentte olup olmadığına ilişkin çalışma yaptı.
Listede yer alan ve sınır dışından kentte gelen 11 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmamak için İstanbul'da 8 ayrı ilçede yaşadığını tespit eden ekipler, zanlılardan birinin kendisini gazeteci olarak tanıttığını, diğerlerinin ise farklı sektörlerde esnaflık yaptığını belirledi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

#Bozdoğan-26
#İstanbul
#DEAŞ
34 dakika önce
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