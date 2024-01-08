İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine de zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu ulaşım ücretlerine yönelik önemli bir karar alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 18'lik bir zam teklifi kabul edildi. Taksi ve servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam getirildi.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.