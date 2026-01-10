Yeni Şafak
İstanbul’da yürekleri ağza getiren yangın: Metro yanında patlama sesleri duyuldu

23:5610/01/2026, Cumartesi
DHA
Yenibosna Metro yanında kablolar yandı, patlamalar yaşandı.
Bakırköy Yenibosna Metro durağının yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı olayda bölge güvenlik çemberine alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Yenibosna Metro durağının yanında elektrik kablolarında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde Yenibosna Metro durağının yanında bulunan elektrik kablolarında çıktı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



#İstanbul
#Bakırköy
#Yenibosna
#Metro
#Yangın
