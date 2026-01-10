İstanbul’da yürekleri ağza getiren yangın: Metro yanında patlama sesleri duyuldu

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde Yenibosna Metro durağının yanında bulunan elektrik kablolarında çıktı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.