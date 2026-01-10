Yeni Şafak
İstanbul'da zehir deposuna baskın

İstanbul'da zehir deposuna baskın

23:4810/01/2026, Cumartesi
AA
Operasyonda 591 bin sentetik hap ve üretim makineleri ele geçirildi.
Operasyonda 591 bin sentetik hap ve üretim makineleri ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 591 bin 250 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste ayrıca hap üretiminde kullanılan makineler ile yüz binlerce boş kapsül ve ilaç kutusu bulundu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Burada yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, üretimde kullanılan 2 makine ve 800 bin boş kapsül ile ilaç kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Bahçelievler
#operasyon
#uyuşturucu
