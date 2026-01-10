İstanbul'da zehir deposuna baskın

İstanbul Bahçelievler’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 591 bin 250 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste ayrıca hap üretiminde kullanılan makineler ile yüz binlerce boş kapsül ve ilaç kutusu bulundu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Burada yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, üretimde kullanılan 2 makine ve 800 bin boş kapsül ile ilaç kutusu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.