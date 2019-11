​İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama.

Gündem

Müzede talim

Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, ziyaretçilerine gezi sonrası ok atış talimi yaptırıp, atölyede zihgir ve ok yapma imkanı sunuyor. 950’nin üzerinde eserin bulunduğu müzede tarihi ok uçları dikkati çekiyor.