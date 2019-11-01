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İSTANBUL

İstanbul’un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

Haber Merkezi IHA
Uygulama gece geç saatlere kadar sürecek.
Uygulama gece geç saatlere kadar sürecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saat 20.00’den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

AA
Kişilerin Genel Bilgi Tarama sorgulaması yapıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Didik didik arama

Ayrıca eğitimli köpek olan ‘Aleks’ ile uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Durdurulan araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

AA
Araçlar ve kişiler arandı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

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