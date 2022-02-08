Gündem İstanbulun kaynakları trollere akıtılıyor Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası
POLİTİKA İSTANBUL

İstanbul'un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapılmayan hizmetler nedeniyle bozulan imajını sosyal medya üzerinden düzeltmeye çalışıyor. Hazırlanan bir metin, troll hesaplardan yüzlerce kez paylaşılarak belediyeye ve Ekrem İmamoğlu'na övgüler sıralanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulun kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB'nin sosyal medyadaki troll ağı yine deşifre oldu. Yüzlerce hesap, Twitter üzerinden "Ben yurt dışında yaşayan AK Parti'li gurbetçiyim. İstanbul'a en son AK Parti döneminde gelmiştim. Bugün tekrardan İstanbul'a ayak bastım, gözlerime inanamadım. İstanbul 3 yılda adeta bambaşka şehir olmuş güzelleşmiş şehrin havası bile değişmiş. Allah sizden razı olsun başkanım" mesajını paylaştı.

Mesajlarda sadece ülke isimlerinin değiştiği görülürken, İBB'nin vatandaşa hizmet için kullanması gereken kaynakları böyle bir algı çalışmasına yatırması tepki çekti.

AK PARTİ'Lİ DAĞ: KAYNAK ÇOCUKÇA İŞLERE AKTARILIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, trollerin attığı tweetlerden oluşan bir videoyu paylaşarak "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." dedi.

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul’un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor."

İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü
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İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü

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