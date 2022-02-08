İstanbul'un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası

İBB'nin sosyal medyadaki troll ağı yine deşifre oldu. Yüzlerce hesap, Twitter üzerinden "Ben yurt dışında yaşayan AK Parti'li gurbetçiyim. İstanbul'a en son AK Parti döneminde gelmiştim. Bugün tekrardan İstanbul'a ayak bastım, gözlerime inanamadım. İstanbul 3 yılda adeta bambaşka şehir olmuş güzelleşmiş şehrin havası bile değişmiş. Allah sizden razı olsun başkanım" mesajını paylaştı.

Mesajlarda sadece ülke isimlerinin değiştiği görülürken, İBB'nin vatandaşa hizmet için kullanması gereken kaynakları böyle bir algı çalışmasına yatırması tepki çekti.

AK PARTİ'Lİ DAĞ: KAYNAK ÇOCUKÇA İŞLERE AKTARILIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, trollerin attığı tweetlerden oluşan bir videoyu paylaşarak "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." dedi.

REKLAM

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul’un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor."

Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir.



İstanbul’un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor. pic.twitter.com/nJLBqw7fU5 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 8, 2022

GÜNDEM İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü