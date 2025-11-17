Yeni Şafak
İşte Erzurum’un konut satış karnesi

09:2017/11/2025, Pazartesi
IHA
Erzurum’da 2024 yılında aynı dönemde bin 437 konut satışı gerçekleşmişti.
Erzurum’da 2024 yılında aynı dönemde bin 437 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum’da 2025 yılı Ekim ayında bin 421, Türkiye genelinde Temmuz ayında 164 bin 306 konut satıldı. Erzurum’da 2024 yılında aynı dönemde bin 437 konut satışı gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.


Erzurum 2025 yılı Ekim ayı konut satışında ülke sıralamasında 25. sırada yer aldı. Erzurum’da 2025 yılı Ekim ayı içinde satışı yapılan bin 421 konuttan; 144’ü i ipotekli ve bin 277’si diğer gruptan gerçekleşti. 560 konut birinci el, 861’i ise ikinci el satış oldu.




#Erzurum
#konut
#karne
