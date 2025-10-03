İşte o cesur yürekler

Filodaki 51 Türk aktivistten Ömer Faruk Narlı, Emine Güneş ve Sinan Akılotu, henüz müdahale edilmeyen Marinette gemisinde. Alıkonulan diğer 48 cesur yürek ise şöyle: Abdullah Gündem, Abdulsamed Turan, Abdulaziz Yalçın, Abdulmecid Bagcivan, Alpaslan Arslan, Bekir Develi, Bekir Turunç, Davut Daşkıran, Ersin Çelik, Erdem Özveren, Ergun Akpınar, Enes Harman, Evren Akan, Fatih Özsöz, Fethullah Badem, Fikret Ayçin Kantoğlu, Hacı Durak, Haşmet Yazıcı, Halil İbrahim Şehidoğlu, Halil Rıfat Çanakçı, Hatice İkbal Gürpınar, Hakan Simsek, Hüseyin Şuayb Ordu, Mehmet Emin Aydın, Mehmet Sait Direkçi, Mesut Çakar, Metehan Sarı, Muhemmed Huzeyfe Küçükaytekin, Muhammet Emin Yıldırım, Muhammet Fatih Sinan, Muhammed Emin Işık, Muhammed Salih Dallı, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Muslim Ziyali, Onur Murat Kolgu, Osman Çetinkaya, Sait Karahasan, Semanur Sönmez Yaman, Semih Fener, Sümeyra Akdeniz Ordu, Sümeyye Sena Polat, Tevhit Yıldız, Turgay Turan, Umut Aslan, Yaşar Yavuz, Yunus Demir, Zeynel Abidin Özkan ve Zeynep Dilek Tekocak.