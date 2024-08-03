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İstifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanına bıçaklı saldırı

Aydın’da AK Parti’li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tezgahı kaldırılan bir seyyar esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Kaya, olaydan yara almadan kurtuldu.

09:18 - 3/08/2024 Cumartesi
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Olay İncirliova ilçesindeki Sevgi Yolu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınlara laf attı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şikayetler üzerine İncirliova Belediyesi harekete geçti. T.B.'nin Sevgi Yolu içindeki tezgahını kaldırma kararı alınırken, alınan karara sinirlenen şahıs Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırdı.

Başkan Kaya, çevredekilerin de araya girmesi ile saldırıdan kıl payı kurtuldu.


Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından T.B. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın emniyet güçlerine tehdit ve hakarette bulunduğu da öğrenildi.



Kaya'dan açıklama


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olay ardından yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya, son yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.


İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takmıştı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken AK Parti Grubu Haniye’yi alkışlarla karşılamıştı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikast sonrası şehit düştü. Siyonist İsrail, alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit düştüğünü doğruladı. İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından TBMM'yi ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak 2012’de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşurken Haniye salona girerek sürpriz yapmıştı. İsmail Haniye, AK Parti Grubu tarafından alkışlarla karşılanırken, Erdoğan’ın davetiyle kürsüye çıkmıştı.


#AK Parti
#Aytekin Kaya
#İncirliova
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