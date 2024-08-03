İstifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanına bıçaklı saldırı

Olay İncirliova ilçesindeki Sevgi Yolu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınlara laf attı.
Başkan Kaya, çevredekilerin de araya girmesi ile saldırıdan kıl payı kurtuldu.
Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından T.B. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın emniyet güçlerine tehdit ve hakarette bulunduğu da öğrenildi.
Kaya'dan açıklama
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olay ardından yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya, son yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takmıştı.