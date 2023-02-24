İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim Saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.