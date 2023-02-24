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İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

10:51 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Halil Menci

Halil Menci

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci’yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kamışlı'da örgüt tarafından korunuyordur

MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim Saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

Özel ekiple nokta operasyon

MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



#MİT
#Taksim
#terörist
1 saat önce
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İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi
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