İşyerinde korkutan yangın: İtfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak alevlere müdahale etti

17:237/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gaziosmanpaşa’da yangın paniği
Gaziosmanpaşa’da bir işyerinde yangın çıktı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürerken, ekiplerin duvarı balyozla kırarak çalışma yapması dron kamerasına yansıdı.

Gaziosmanmaşa Yenimahalle’deki bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiyeciler duvarı kırarak yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışması sürüyor. O anlar ise dron kamerasına yansıdı.



