Gündem İtirafçı numarası sökmedi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İtirafçı numarası sökmedi

FETÖ sanığının “etkin pişmanlıktan” yararlanmak için başvurduğu ‘itirafçı’ oyunu savcılığa takıldı. İstanbul yapılanmasında yönetici olan Murat Kuvezi’nin ismini verdiği 24 kişiden 22’sinin zaten deşifre olan isimler olduğu tespit edildi. Savcılık Kuvezi hakkında 15 yıla kadar hapis istedi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeniden toparlanma süreci içerisine giren FETÖ’nün yöneticilerinden bir tanesi daha deşifre oldu. Örgütsel talimatları ileten ‘abi’ olduğu belirlenen Murat Kuvezi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Kuvezi’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Kuvezi’nin FETÖ ile iltisaklı Venüs Eğitim İşletmeleri’nde sigorta kaydının bulunduğu tespit edildi.

SULTANGAZİ’DE ALINDI

Geçtiğimiz aylarda Sultangazi’de gözaltına alınarak tutuklanan Kuvezi etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Kuvezi alınan ifadesinde kendisiyle birlikte İstanbul’da görev yapan FETÖ yöneticilerinin isimlerini savcılığa bildirdi.

24 İSİMDEN 22’Sİ ZATEN SORUŞTURULMUŞ

Savcılık Kuvezi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Kuvezi’nin son olarak Eminönü Büyük Bölge sorumlusu olarak görev yaptığını tespit etti. Hazırlanan iddianamede Kuvezi ile ilgili şu ifadelere yer aldı: “Her ne kadar etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan etmiş ve bir takım isimler vermiş ise de şüphelinin teşhis ettiği 24 isimden 22’sinin zaten soruşturulmaktadır. Dolayısıyla deşifre olduklarını bildiği kişileri teşhis etmekle yetinerek, herhangi bir yeni bilgi vermediği bu nedenle etkin pişmanlık uygulanması için şartların oluşmadığı kanaatine varılmıştır.”

BENİM ÜSTÜM KUVEZİ’YDİ

  • Kuvezi hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Mesut Koca ifadesinde, “17-25 Aralık’tan önce ben Başakşehir’de Küçük Bölge Sorumlusu olarak görev yapıyordum. Burada bana küçük köy esnaflarının sorumluluğunu verdiler. 11-12 kişi kadar bir esnaf grubum vardı. Benim üstüm olarak Büyük Bölge sorumlusu Murat Kuvezi’ydi” dedi. Kuvezi’nin yapılan araştırmalara göre Gaziosmanpaşa Eyalet Abisi olarak da görev yaptığı belirlenirken, toplanan himmet ve kurban paralarını Hindistan’a gönderdiği tespit edildi.

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