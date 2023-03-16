İttifak formülü DEVA bulmadı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği “ittifak içi ittifak” formülü havada kaldı. CHP listelerinden seçimlere girmeye şimdilik sıcak bakmayan Saadet Partisi’nde ittifak içinde ittifak formülü ortaya atılarak Gelecek ve DEVA’nın nabzı tutuldu. Bu taktikle üç partinin seçimlerde yüzde 7’lik ülke barajına takılmaması hedeflendi. Ancak DEVA, bu formüle sıcak bakmadı.