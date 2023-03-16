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İttifak formülü DEVA bulmadı!

Altılı Masa'da Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun önerdiği 'ittifak içi ittifak' formülü havada kaldı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortaklığında planlanan formüle DEVA partisi sıcak bakmadı.

Mehmet Güney
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği “ittifak içi ittifak” formülü havada kaldı. CHP listelerinden seçimlere girmeye şimdilik sıcak bakmayan Saadet Partisi’nde ittifak içinde ittifak formülü ortaya atılarak Gelecek ve DEVA’nın nabzı tutuldu. Bu taktikle üç partinin seçimlerde yüzde 7’lik ülke barajına takılmaması hedeflendi. Ancak DEVA, bu formüle sıcak bakmadı.



#Saadet Partisi
#DEVA Partisi
#İttifak
#Gelecek Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#Ali Babacan
#Ahmet Davutoğlu
1 saat önce
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İttifak formülü DEVA bulmadı!
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