İttifak formülü DEVA bulmadı!

Partilerin 9 Nisan’a kadar milletvekili listelerini YSK’ya sunması gerekiyor. Saadet, DEVA ve Gelecek’in durumu ise netleşmedi. Senaryolardan biri üç partinin CHP amblemi altında sandığa gitmesi. Ancak bu durum CHP teşkilatında şimdiden gerilime yol açtı. Teşkilatı küstürmek istemeyen yönetim iş birliği yapacağı partilere en az vekil vermeyi hesaplıyor.