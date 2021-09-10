İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü.
SOYER İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" ifadeleriyle kendi iddiasını yalanlamıştı.
BİR YALAN DA İYİ PARTİ'DEN
Buna rağmen, aynı yalan bu sefer de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından tekrarlandı. Basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:
- İzmir’in eksikliklerini giderebilmek adına yurt dışından temin ettiği kredinin onaylanmasıyla ilgili sorunlar var. Cumhurbaşkanı tarafından henüz onaylanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alamadığı kredinin verilmesi için hükümetin adım atmasını bekliyoruz.