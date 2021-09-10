Gündem İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu anlaşması yapılmamış kredi için Cumhurbaşkanı onaylamıyor dedi
POLİTİKA

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' dedi

İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı yalanı, şimdi de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından dillendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tarafından da Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a henüz sunulmadığı açıklanmasına rağmen Dervişoğlu, "Kredi için hükümetin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu anlaşması yapılmamış kredi için Cumhurbaşkanı onaylamıyor dedi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü.

SOYER İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" ifadeleriyle kendi iddiasını yalanlamıştı.

Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
OYNAT 00:47
Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek 'Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz' dedi.edited11:11

BİR YALAN DA İYİ PARTİ'DEN

Buna rağmen, aynı yalan bu sefer de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından tekrarlandı. Basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

  • İzmir’in eksikliklerini giderebilmek adına yurt dışından temin ettiği kredinin onaylanmasıyla ilgili sorunlar var. Cumhurbaşkanı tarafından henüz onaylanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alamadığı kredinin verilmesi için hükümetin adım atmasını bekliyoruz.

Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
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Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
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