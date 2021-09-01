Gündem Anlaşması yapılmamış kredi için Cumhurbaşkanı onaylamıyor diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
İZMİR

Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Anlaşması yapılmamış kredi için Cumhurbaşkanı onaylamıyor diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
​İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kendisini yalanladığı açıklamalarında bir yenisini ekledi.

CHP'li Soyer, Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi için anlaştıklarını ancak kredinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde aylardır imzalanmayı beklediğini öne sürmüştü.

"İKİ AYDIR ONAY BEKLİYOR"

Geçtiğimiz haziran ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında "İki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor" demişti.

Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
OYNAT 00:47
Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek 'Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz' dedi.edited11:11

Soyer, bu iddiasından iki ay sonra Dünya Bankası kredisi için 'müzakereler devam' ediyor açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyareti sonrası konuşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANINA ARZ EDECEĞİZ"

Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme yok henüz. Hazine Bakanlığı'nın onay süreci ve garanti verme süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz.

Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı
GÜNDEM
Tunç Soyer’den 'deprem toplantısına çağrılmadım' yalanı: Bir gün sonra AFAD toplantısındaydı

CHP'li Başkan Soyer'den İzmir'e dudak uçuklatan heykel ihalesi: Bedeli 1 milyon 915 bin lira
GÜNDEM
CHP'li Başkan Soyer'den İzmir'e dudak uçuklatan heykel ihalesi: Bedeli 1 milyon 915 bin lira

Seçimlerden önce ‘İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek’ vaadi veren Tunç Soyer: Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?
GÜNDEM
Seçimlerden önce ‘İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek’ vaadi veren Tunç Soyer: Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın
GÜNDEM
Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.