İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kendisini yalanladığı açıklamalarında bir yenisini ekledi.

CHP'li Soyer, Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi için anlaştıklarını ancak kredinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde aylardır imzalanmayı beklediğini öne sürmüştü.

"İKİ AYDIR ONAY BEKLİYOR"

Geçtiğimiz haziran ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında "İki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor" demişti.

OYNAT 00:47 Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek 'Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz' dedi.edited11:11





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Soyer, bu iddiasından iki ay sonra Dünya Bankası kredisi için 'müzakereler devam' ediyor açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyareti sonrası konuşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANINA ARZ EDECEĞİZ"

Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme yok henüz. Hazine Bakanlığı'nın onay süreci ve garanti verme süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz.

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