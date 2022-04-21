İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan AK Parti'ye geçen Ok'a çirkin benzetme: Bilardo topu gibi

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, geride kalan gün düzenlenen törenle, rozeti takılarak AK Parti'ye katıldı.

İlk açıklamasında, "Türkiye, kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için 'Cumhur İttifakı' dedim. İşte bunun için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede 'ben de varım' dedim Allah tekrar hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin" sözlerini kullanan Ok, eski partisinin temsilcilerini rahatsız etti.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE KATILAN OK'A ÇİRKİN BENZETME

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ok'un AK Parti'ye katılmasına çirkin bir benzetme yaptı.

Twitter hesabından Ok ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Dervişoğlu, "Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş" dedi.

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"HAK ETTİĞİNİZ ÇUKURDASINIZ"

Dervişoğlu'nun skandal benzetmesine AK Parti Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

Özalan, "HDP'nin emriyle partisi dizayn edilirken ölü taklidi yapan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yana durmaya utanmayan Müsavat Dervişoğlu! Düşen sizsiniz! Meral Akşener sizi Demirtaş'ın kahvaltı masasına düşürdü. Hak ettiğiniz çukurdasınız!" ifadelerini kullandı.

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