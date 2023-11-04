Yasin Öztürk - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'de genel başkanın belliği olacağı 38'inci Olağan Kurultayı Ankara'da başladı. Kurultayda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi Altılı Masa ve CHP içinde yaşanan krizlere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak,
"Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın, arkadan hançerlemeyeceksin
" ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'hançer' cevabı: Sen Selo’ya selam söylemeye devam et
İYİ Partili Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'hançer' cevabı: Sen Selo’ya selam söylemeye devam et
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP liderinin Akşener'i hedef alan açıklamalarına X hesabından sert bir yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu ittifaka gönderme yapan ve
"Sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et"
diyen Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sen Selo’ya (Terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş) selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…"
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2 saat önce