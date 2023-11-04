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İYİ Partili Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'hançer' cevabı: Sen Selo'ya selam söylemeye devam et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında mayıs ayında yapılan genel seçimlere ilişkin konuştu. İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan CHP lideri, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na cevap veren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sen Selo’ya selam söylemeye devam et. Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et" tepkisini gösterdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:37 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:37 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yasin Öztürk - Kemal Kılıçdaroğlu

Yasin Öztürk - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de genel başkanın belliği olacağı 38'inci Olağan Kurultayı Ankara'da başladı. Kurultayda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi Altılı Masa ve CHP içinde yaşanan krizlere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak,
"Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın, arkadan hançerlemeyeceksin
" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'hançer' cevabı: Sen Selo’ya selam söylemeye devam et

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP liderinin Akşener'i hedef alan açıklamalarına X hesabından sert bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu ittifaka gönderme yapan ve
"Sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et"
diyen Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sen Selo’ya (Terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş) selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…"


#Yasin Öztürk
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#CHP
#Selahattin Demirtaş
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