İYİ Partili Yıldırım: Mansur Yavaş döneminde belediyeden 5 milyar 750 milyon lira buharlaştı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime sayılı günler kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ancak genel seçimlerden sonra gerginleşen İyi Parti-CHP ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor. İki parti önceden ittifak yapmış olsa da seçim meydanlarında birbirlerine sanki hiç ortaklık yapmamışçasına eleştirilerde bulunuyorlar. İyi Parti'nin seçimlere tek başına gireceğini açıklaması sonrasında partide yaşanan kopuşlar ise CHP ile ipleri iyice gerdi.
İYİ Parti adayı Yavaş'ı hedef aldı
"5 belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buharlaştırıldı"
Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 tane iştirakinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL'nin buharlaştığını söyledi.
Oldukça net ifadeler kullanan Cengiz Topel Yıldırım, buharlaşan miktarın Sayıştay raporlarından alındığını vurguladı.
TGRT Haber'de konuşan Yıldırım, konuyla ilgili Yavaş cephesinin ve CHP'nin ölü taklidi yaptığını da sözlerine ekledi.
"Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi"
İyi Parti'nin ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: