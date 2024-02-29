İYİ Partili Yıldırım: Mansur Yavaş döneminde belediyeden 5 milyar 750 milyon lira buharlaştı

Sayıştay raporlarından aldığımız rakamlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki 5 tane belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buhar olmuş diyoruz. Şimdi ben bunu o rakamlardan alarak söylüyorum. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi, ölü taklidi yapıyorlar. Ben belediye başkanı olsaydım, biri seçim kampanyasında çıkıp deseydi ki senin belediye şirketlerinin 5 tanesinde 5 milyar 750 milyon lira buhar olmuş deseydi, ben o cevabı verene kadar uyku uyumazdım.