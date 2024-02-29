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İYİ Partili Yıldırım: Mansur Yavaş döneminde belediyeden 5 milyar 750 milyon lira buharlaştı

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı televizyon programında Sayıştay raporlarını kaynak göstererek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde belediyenin kasasından kayıplara karıştığını iddia ettiği paranın tutarını açıkladı.

10:47 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:02 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cengiz Topel Yıldırım - Mansur Yavaş
Cengiz Topel Yıldırım - Mansur Yavaş

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime sayılı günler kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ancak genel seçimlerden sonra gerginleşen İyi Parti-CHP ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor. İki parti önceden ittifak yapmış olsa da seçim meydanlarında birbirlerine sanki hiç ortaklık yapmamışçasına eleştirilerde bulunuyorlar. İyi Parti'nin seçimlere tek başına gireceğini açıklaması sonrasında partide yaşanan kopuşlar ise CHP ile ipleri iyice gerdi.


İYİ Parti adayı Yavaş'ı hedef aldı


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine operasyon çekildiğini belirterek CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu. Akşener'in meydanlarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik ağır eleştirilerinin ardından, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı
Cengiz Topel Yıldırım
'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.




"5 belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buharlaştırıldı"


Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 tane iştirakinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL'nin buharlaştığını söyledi.


Oldukça net ifadeler kullanan Cengiz Topel Yıldırım, buharlaşan miktarın Sayıştay raporlarından alındığını vurguladı.


TGRT Haber'de konuşan Yıldırım, konuyla ilgili Yavaş cephesinin ve CHP'nin ölü taklidi yaptığını da sözlerine ekledi.


"Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi"


İyi Parti'nin ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:


Sayıştay raporlarından aldığımız rakamlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki 5 tane belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buhar olmuş diyoruz. Şimdi ben bunu o rakamlardan alarak söylüyorum. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi, ölü taklidi yapıyorlar. Ben belediye başkanı olsaydım, biri seçim kampanyasında çıkıp deseydi ki senin belediye şirketlerinin 5 tanesinde 5 milyar 750 milyon lira buhar olmuş deseydi, ben o cevabı verene kadar uyku uyumazdım.



#Mansur Yavaş
#Ankara
#Sayıştay
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